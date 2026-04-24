Deputado Jean Mendonça entrega veículo para saúde em Parecis com recursos de emenda parlamentar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/04/2026 às 13h50

Um veículo destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Parecis passou a integrar a estrutura do município após a liberação de recursos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça. A entrega foi realizada como parte de uma demanda apresentada por representantes locais.

A solicitação que resultou no investimento partiu dos vereadores Alesson e Serjão, em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Lutero Rosa Paraíso. O recurso foi direcionado com o objetivo de fortalecer a logística de atendimento da rede pública, especialmente no deslocamento de pacientes.

Com a inclusão do novo veículo, a administração municipal passa a contar com maior capacidade de organização no transporte de moradores que precisam realizar acompanhamento médico em cidades vizinhas. A medida busca ampliar a segurança durante os deslocamentos e melhorar a eficiência do serviço prestado pela pasta da saúde.

O parlamentar destacou a continuidade de ações voltadas ao município, indicando que o trabalho conjunto com lideranças locais segue como estratégia para viabilizar novos investimentos.