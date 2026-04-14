Deputado Federal Lúcio Mosquini destina R$ 300 mil para aquisição de Implanon em Jaru

O município de Jaru foi contemplado com um importante investimento na área da saúde pública. O deputado federal Lúcio Mosquini destinou R$ 300 mil em recursos para a aquisição do Implanon, um método contraceptivo moderno e altamente eficaz, voltado à prevenção da gravidez.
A iniciativa evidencia não apenas a preocupação do parlamentar com a saúde das mulheres, mas também a importância do alinhamento político para que benefícios concretos cheguem à população. Quando há união de esforços entre as lideranças, os resultados acontecem de forma mais rápida e eficiente.
A vereadora Tatiane teve papel essencial nessa conquista. Foi ela quem recebeu a demanda da população e levou a solicitação ao deputado federal, demonstrando sensibilidade e compromisso com as necessidades reais das mulheres jaruenses.
A execução do recurso ficou sob responsabilidade da Prefeitura de Jaru, sob a gestão do prefeito Jeverson Lima, que atendeu à proposta e garantiu a aplicação do investimento na rede municipal de saúde. A parceria entre os poderes reforça como o alinhamento político contribui diretamente para melhorias na vida da população.
O Implanon é um implante hormonal subdérmico, de longa duração, que pode prevenir a gravidez por até três anos, sendo considerado um dos métodos mais seguros disponíveis atualmente. Sua disponibilização na rede pública representa um avanço significativo nas políticas de planejamento familiar e saúde preventiva.
Com essa ação conjunta, Jaru avança no fortalecimento da saúde pública, garantindo acesso a um método contraceptivo moderno, seguro e eficaz, fruto de diálogo, compromisso e trabalho em equipe.
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