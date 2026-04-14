Ciclista de Guajará-Mirim é convocada para representar o Brasil em competição internacional

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 14/04/2026 às 09h23

Moradora de Guajará-Mirim, a atleta da Federação de Ciclismo de Rondônia, vem se destacando no ciclismo regional e nacional por seu desempenho em competições e pelo trabalho desenvolvido junto à equipe técnica da escola

Egressa da Rede Estadual de Ensino de Rondônia, Amanda Souza, de 18 anos, atleta da equipe do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade X (CTPM X), em Guajará-Mirim, foi convocada para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, que começaram no domingo (12), no Panamá. A participação da aluna na competição internacional reforça o talento de jovens atletas da rede pública estadual.

A atleta afirmou que a conquista é resultado da dedicação e da realização de um sonho cultivado com muito esforço e persistência. “Sempre me dediquei muito e busquei evoluir a cada treino. Vestir a camisa da seleção brasileira é a realização de um sonho.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a convocação da estudante representa um avanço importante para o esporte educacional no estado. “A presença de uma atleta rondoniense em uma competição internacional mostra que os investimentos em educação e esporte têm gerado oportunidades reais para nossos jovens”, evidenciou.

Atleta Amanda Souza afirmou que conquista é resultado da dedicação e realização de um sonho

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou a importância do incentivo ao esporte no ambiente escolar como ferramenta de desenvolvimento. “A escola tem um papel importante na formação integral dos estudantes. Quando o esporte é valorizado, ele abre caminhos, fortalece a disciplina e amplia horizontes.”

EVOLUÇÃO E DESEMPENHO

O técnico Fredson Martins, que acompanha a atleta desde o início da sua trajetória no ciclismo, destacou a evolução e o desempenho de Amanda ao longo dos anos. “Logo no primeiro ano de Joer, foi campeã nas três provas que disputou, conquistando o título geral. Nos Jogos Escolares Brasileiros, no Rio de Janeiro, também se destacou como vice-campeã brasileira. Ao longo da trajetória, se confirmou como um talento promissor no ciclismo, sempre muito dedicada, comprometida e focada nos treinamentos. Por dois anos consecutivos foi a número um do estado e também foi medalhista da Copa Norte Nordeste em 2023, 2024 e 2025, com etapas realizadas em Porto Velho, Teresina e Rio Branco. Além disso, competiu em dois Campeonatos Brasileiros, em Araucária e Londrina, no Paraná, ficando entre as quatro melhores atletas do país”, destacou.

Moradora de Guajará-Mirim, conhecida como a Pérola do Mamoré, a atleta da Federação de Ciclismo de Rondônia, vem se destacando no ciclismo regional e nacional por seu desempenho em competições e pelo trabalho desenvolvido junto à equipe técnica da escola. Agora, ela terá a oportunidade de competir com atletas de diversos países da América do Sul em busca de bons resultados para o Brasil.