Acusado de estupro é preso em Ji-Paraná ao tentar fugir em ônibus interestadual

Na noite desta segunda-feira (13), por volta das 22h, a Polícia Militar prendeu um estuprador no momento em que tentava fugir da região em um ônibus interestadual, no município de Ji-Paraná.
O indivíduo, identificado como Cleiton, já possuía antecedentes criminais, incluindo um caso de estupro registrado em 2014 na mesma cidade.
De acordo com informações policiais, ele teria cometido um novo crime de estupro e roubo a uma mulher em um apartamento, onde ele invadiu o local cometeu o crime e, logo em seguida, fugiu para o município de Jaru.
Ainda durante o dia, o suspeito permaneceu em Jaru e, no período da noite, embarcou em um ônibus com destino a Cacoal, tentando escapar da ação policial.
No entanto, por meio de trabalho de inteligência, a Polícia Militar conseguiu identificar a localização do suspeito e montar uma operação para interceptá-lo.
Os policiais se deslocaram até a rodoviária de Ji-Paraná, onde realizaram o cerco e conseguiram efetuar a prisão no momento em que o ônibus fez parada no local.
Além do crime de estupro, Cleiton também possui passagens por outros delitos, como falsidade ideológica, furtos e roubos. Após a prisão, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permanece à disposição da Justiça.
Os polícias envolvidos na prisão: 3º SGT PM Teodoro, CB PM Coppo, 1º SGT PM Wenderson (supervisor de área), 3º SGT PM Medeiros, CB PM Arilson, CB PM Castilho (policial feminina que realizou atendimento à vítima), SGT PM Cristiano e CB PM Martins. Equipe que realizou um trabalho gigante.
