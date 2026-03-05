Wagner Moura critica Bolsonaro em talk show nos EUA: “Nosso Trump está na prisão”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/03/2026 às 16h30

O ator Wagner Moura fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante participação no programa “Jimmy Kimmel Live”, um dos principais talk shows da televisão dos Estados Unidos. A entrevista foi exibida na noite de quarta-feira (4), poucos dias antes da cerimônia do Oscar 2026, na qual o brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”.

Durante a conversa com o apresentador Jimmy Kimmel, Moura afirmou que o contexto político brasileiro recente teve influência direta na produção do longa. “Esse filme não teria acontecido se não fosse por causa dele”, disse o ator ao mencionar Bolsonaro.

Na sequência, o artista comparou o ex-presidente brasileiro ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar o cenário político dos dois países. “Bolsonaro é o nosso Donald Trump brasileiro. Mas nosso Trump está na prisão”, afirmou.

Moura explicou que o filme surgiu em meio às reações de artistas e produtores diante dos acontecimentos políticos no Brasil. “O Agente Secreto veio da nossa perplexidade com o que estava acontecendo no Brasil, de certo modo, com Bolsonaro”, declarou, recebendo aplausos da plateia presente no estúdio.

Durante o diálogo, Jimmy Kimmel também comentou o tema para contextualizar o público americano sobre o político brasileiro. “Para as pessoas que não sabem, Bolsonaro é muito ‘anti-gay’, ‘anti-mulheres’ e anti-todo mundo. Anti-democracia no geral.” Após a observação do apresentador, Wagner respondeu: “É por isso que ele está na prisão, por tentar contra a democracia”.

Na mesma entrevista, o ator falou ainda sobre os obstáculos enfrentados para lançar o filme “Marighella”, sua estreia como diretor, durante o período em que Bolsonaro estava no poder. Moura também revelou que pretende acompanhar a cerimônia do Oscar ao lado da esposa Sandra Delgado e de alguns amigos, entre eles o ator Lázaro Ramos.

Indicado ao Oscar 2026 por “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura disputa a estatueta na cerimônia marcada para 15 de março, em Los Angeles. O longa já recebeu reconhecimento internacional e venceu duas categorias no Globo de Ouro deste ano: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.