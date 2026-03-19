Semosp adapta espaço e cria almoxarifado inédito para facilitar trabalho da equipe de iluminação

Por Anfrízio Santana

Publicada em 19/03/2026 às 08h38

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Ji-Paraná iniciou, no começo de fevereiro, a adaptação de uma sala para funcionar como almoxarifado e setor administrativo da Iluminação Pública. A obra está concluída e já se encontra praticamente pronta para uso, restando apenas a instalação de ar condicionado e mobiliário.

O serviço foi executado pela Equipe de Construções e Reformas, uma das 25 equipes da própria Semosp. A intervenção ocorre em um espaço estratégico, localizado entre a rampa de lubrificação e o refeitório, garantindo fácil acesso e melhor integração com as atividades operacionais do setor.

A adaptação contempla a divisão do ambiente em duas áreas distintas: uma sala frontal destinada à recepção e atividades administrativas, e dois espaços maiores voltados ao armazenamento de materiais. Entre as melhorias realizadas estão pintura completa, substituição de forro danificado, troca de fechadura em uma das portas, instalação de outra porta com fechadura e construção de prateleiras.

O novo almoxarifado permitirá manter estoque permanente de materiais elétricos, como luminárias de LED e outros itens essenciais ao trabalho diário da equipe. Com isso, a Prefeitura busca evitar atrasos, reduzir improvisos e garantir mais agilidade no atendimento às demandas da população.

Além da organização física, a iniciativa também fortalece o controle e a transparência na prestação de contas. A centralização dos materiais em um único espaço facilita o monitoramento do uso, melhora a gestão dos recursos públicos e contribui para uma atuação mais eficiente do setor.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a ação demonstra o compromisso da gestão com melhorias estruturais que impactam diretamente a qualidade dos serviços. “Estamos investindo em organização, planejamento e eficiência. Essa estrutura vai evitar desperdícios, garantir agilidade e oferecer melhores condições de trabalho para nossas equipes”, destacou.

A secretária de Obras, Valquíria Rodrigues Luz de Andrade, reforçou que a iniciativa é pioneira no município e atende a uma demanda antiga. “Esse espaço foi pensado para dar suporte real ao dia a dia da Iluminação Pública. Com material sempre disponível e ambiente adequado, conseguimos trabalhar com mais qualidade e responsabilidade”, afirmou.

A criação do almoxarifado evidencia uma visão administrativa que vai além das grandes obras, valorizando também soluções práticas para desafios cotidianos. Ao investir na organização interna, o Governo Municipal demonstra atenção tanto aos aspectos macros quanto aos micros da gestão pública.

Com a estrutura praticamente concluída e pronta para entrar em funcionamento, a expectativa é de que os serviços de iluminação ganhem ainda mais eficiência. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em modernizar processos, otimizar recursos e oferecer respostas mais rápidas e eficazes à população, consolidando uma gestão atenta, estratégica e voltada para resultados.