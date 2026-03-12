Sábado (14) é dia de prevenção ao câncer de mama em Ministro Andreazza

Por Giliane Perin

12/03/2026

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realizará nesta semana mais uma campanha de prevenção voltada à saúde das mulheres no município de Ministro Andreazza. A ação, denominada Comboni Rosa, está marcada para o dia 14 de março, das 7h30 às 11h30, na Escola Cecília Meireles.

A iniciativa tem como objetivo levar orientação e incentivar a prevenção e o cuidado com a saúde feminina, reforçando a importância do diagnóstico precoce de doenças que afetam as mulheres. A campanha busca mobilizar a comunidade local para participar das atividades e aproveitar o momento dedicado à conscientização.

“É preciso agradecer às agentes comunitárias de Saúde (ACS) que estão indo de casa em casa, preenchendo fichas e incentivando às mulheres a participarem da campanha. Em nome da gerente administrativa da UBS João Paulo e coordenadora da Campanha Comboni Rosa, Elisângela Vicente, queremos agradecer todos os que estão envolvidos e são essenciais para o sucesso de mais essa campanha preventiva”, destacou a coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha)