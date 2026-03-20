PREVISÃO DO TEMPO: tempestades no extremo norte e chuvas isoladas na Região Norte nesta sexta-feira (20)

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 20/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (20), indica a continuidade da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo a ocorrência de tempestades no Amapá e no litoral do Pará.

Nas demais áreas, como Tocantins, Amazonas, Acre e Rondônia, a combinação de calor e umidade mantém a ocorrência de pancadas de chuva intensas e sensação de abafamento ao longo de todo o dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima, extremo-oeste do Amapá, extremo-noroeste do Pará e centro-oeste do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o leste de Rondônia, norte do Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).