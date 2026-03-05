Prefeitura monitora qualidade da água no Parque Natural e Viveiro Municipal

Por Jhon Silva

Cuidar dos espaços públicos também passa pela atenção aos detalhes que garantem segurança e bem-estar para quem frequenta esses locais. Na última terça-feira (03), foi realizada a coleta de amostras de água no Parque Natural e no Viveiro Municipal, em Porto Velho.

No Parque Natural, as amostras foram retiradas diretamente do poço que abastece a unidade e do bebedouro utilizado para consumo de visitantes e servidores. A análise permitirá verificar se a água atende aos padrões de qualidade exigidos, assegurando tranquilidade para quem utiliza o espaço para lazer, atividades educativas e contato com a natureza.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Vinicius Miguel, explicou a importância da iniciativa. “A análise da água é uma etapa fundamental para mantermos a qualidade dos serviços oferecidos à população. Nosso objetivo é garantir que todos os espaços ambientais do município funcionem com segurança e dentro das normas técnicas”.

No Viveiro Municipal, a coleta ocorreu em um poço que está inativo. A avaliação busca identificar as condições da água e analisar a viabilidade de reativação da estrutura, o que poderá fortalecer as atividades desenvolvidas no local, como a produção de mudas e ações voltadas à preservação ambiental.

A empresa responsável pelas análises informou que o prazo para entrega do laudo é de até 10 dias. A partir dos resultados, serão definidas as medidas adequadas conforme os dados apresentados.

O prefeito Léo Moraes destacou que a ação reforça o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a saúde pública. “Estamos investindo em prevenção e monitoramento constante. Cuidar da qualidade da água é cuidar das pessoas e também preservar nossos espaços ambientais. A gestão trabalha com responsabilidade para garantir segurança e qualidade de vida à população”.

