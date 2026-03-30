Prefeitura de Porto Velho debate enfrentamento à violência contra mulheres

Por Adaides Batista e Cram

Publicada em 30/03/2026 às 16h18

A Prefeitura de Porto Velho marcou presença em um importante momento de diálogo e acolhimento durante o Chá das Mulheres, realizado no domingo (29). A ação contou com a participação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), reunindo mulheres e homens em uma roda de conversa voltada ao fortalecimento coletivo.

“A atividade teve como tema ‘Casa Comum’, trazendo reflexões importantes sobre os espaços que compartilhamos enquanto sociedade não apenas como lugar de convivência, mas também como território onde se expressam dores, desigualdades e violências”, informou Elesandra Lopes, coordenadora do Cram.

Durante a roda, foi possível dialogar sobre a realidade enfrentada por muitas mulheres, especialmente no que diz respeito às diversas formas de violência e ao feminicídio, reforçando que essa não é uma responsabilidade apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. A construção de uma casa comum mais justa e segura passa pelo compromisso coletivo com o cuidado, o respeito e a garantia de direitos.

A atividade “Casa Comum” reforça os espaços sociais refletem convivência, mas também desigualdades e violências, informou Elesandra Lopes

O momento também contou com expressão artística, fortalecendo a arte como instrumento de resistência, conscientização e transformação social.

A secretária da (Semias), Lucília Muniz de Queiroz, destacou a importância de iniciativas como o Chá das Mulheres para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção feminina - “Participar de espaços como esse é fundamental, porque o enfrentamento à violência contra a mulher começa também pelo diálogo, pela escuta qualificada e pela construção coletiva de soluções. Quando falamos em ‘Casa Comum’, estamos nos referindo a uma sociedade que precisa ser mais justa, mais acolhedora e, sobretudo, mais segura para todas as mulheres.”

O prefeito Léo Moraes também reforçou o compromisso da gestão municipal com a causa. “Cuidar das mulheres é cuidar da nossa cidade. Seguiremos apoiando ações que promovam respeito, segurança e dignidade para todas”.

“Seguimos reafirmando o compromisso do Cram no enfrentamento à violência contra as mulheres, atuando na promoção de espaços de escuta, acolhimento e fortalecimento”, disse Elisandra.