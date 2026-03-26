Prefeitura de Espigão do Oeste se manifesta sobre o caso dos cilindros de oxigênio

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 10h40

A Administração Municipal reforça seu compromisso inegociável com a transparência, a ética e a proteção dos recursos públicos. A Prefeitura de Espigão D’Oeste colabora plenamente com as investigações da Polícia Civil e destaca o papel fundamental da Secretaria Municipal de Saúde em identificar irregularidades e acionar os órgãos competentes.

Esta gestão segue trabalhando para garantir que os serviços de saúde cheguem com qualidade e segurança a todos os cidadãos. O patrimônio público será sempre preservado, e irregularidades serão apuradas com rigor.

Saúde é prioridade. Transparência é dever.