Prefeitura abre credenciamento para empreendedores atuarem no Barco Cross e na Festa do Trabalhador

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru abre, nesta sexta-feira (27), as inscrições para o credenciamento de empreendedores do ramo alimentício instalados no município interessados em comercializar seus produtos durante o Barco Cross e a Festa do Trabalhador.

O Barco Cross será realizado nos dias 25 e 26 de abril, no Bosque Beira Rio. Já a Festa do Trabalhador acontecerá no dia 1º de maio, no Estádio Leal Chapelão.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de abril, de forma presencial, na sede da Semecelt, localizada nas dependências do Estádio Leal Chapelão, ou de forma on-line, por meio do endereço eletrônico: