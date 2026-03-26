Pimenteiras do Oeste conquista prêmio estadual e vira referência em turismo no Cone Sul de Rondônia

Por sebrae

Publicada em 26/03/2026 às 15h49

Município é destaque no 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e reforça protagonismo no desenvolvimento territorial

O extremo do mapa de Rondônia, onde o rio encontra a identidade e o turismo ganha sotaque local, um município pequeno no tamanho, mas gigante na iniciativa, acaba de colocar seu nome no radar estadual.

Na última quinta-feira (19), durante cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, como parte da programação do II Diálogos Municipalistas, Pimenteiras do Oeste conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), na categoria Turismo e Identidade Territorial.

O reconhecimento não vem por acaso. Ele carrega o peso de uma gestão que decidiu olhar para dentro, valorizar o que é seu e transformar potencial em desenvolvimento. Na prática, é entender que turismo não é só visita, é pertencimento. É cultura viva, economia girando e gente acreditando no próprio território.

Promovido pelo Sebrae, o prêmio é uma vitrine nacional de boas práticas no setor público municipal. Mais do que troféu, funciona como um termômetro do que está dando certo na gestão pública quando o assunto é empreendedorismo, inovação e desenvolvimento local. Desta vez, o Cone Sul apareceu com força.

A conquista foi representada na cerimônia pelo agente de desenvolvimento Dirceu Carlos, que recebeu o troféu simbolizando um trabalho que, na verdade, é coletivo. Por trás dele, há uma engrenagem que vem funcionando com estratégia e propósito.

À frente da gestão, a prefeita Valéria Garcia tem apostado em um modelo que combina desenvolvimento sustentável com incentivo ao empreendedorismo. A lógica é simples e potente: criar condições para que ideias locais se transformem em oportunidades reais.

No turismo, esse movimento ganha ainda mais força com a atuação da secretária Marinete Ribeiro Brito, que tem trabalhado na valorização das vocações naturais do município. O resultado é um território que começa a se enxergar como destino, não apenas como passagem.

Também merece destaque quem está na linha de frente, lidando com o dia a dia do empreendedor. A atendente da Sala do Empreendedor, Taize Almeida, é uma dessas peças-chave. É no balcão, na orientação direta e na escuta atenta que muitos pequenos negócios ganham fôlego para existir e crescer.

O prêmio, no fim das contas, é só a ponta visível de um processo maior. Ele evidencia que, quando gestão pública, apoio institucional e iniciativa local caminham juntos, o resultado aparece e aparece forte.

Para o Cone Sul de Rondônia, a conquista tem sabor de avanço coletivo. Para Pimenteiras do Oeste, é mais do que reconhecimento. É um recado claro de que o caminho escolhido está certo.

E, convenhamos, não é todo dia que um município transforma identidade em estratégia e ainda leva troféu para casa por isso.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).