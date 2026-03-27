Mulheres que Inspiram lotam teatro e destaca o protagonismo feminino

Por André Oliveira

Publicada em 27/03/2026 às 11h24

A mulher pode ocupar o espaço que ela quiser. É justamente esse o ponto de partida de iniciativas que buscam fortalecer vozes, ampliar oportunidades e inspirar novas trajetórias. Com esse propósito, a Prefeitura de Porto Velho realizou o evento “Mulheres que Inspiram”, no Teatro Banzeiros, reunindo lideranças femininas em um momento de troca, aprendizado e valorização do protagonismo das mulheres no desenvolvimento da sociedade.

O evento contou com palestra, roda de conversa e um debate aberto ao público, promovendo reflexões sobre os desafios e conquistas femininas em diferentes áreas. O auditório ficou lotado, demonstrando o grande interesse da população pelo tema e a necessidade de ampliar cada vez mais esses espaços de diálogo.

MULHERES EM DESTAQUE

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), Anne Cleyane, a iniciativa representa um avanço importante na luta por igualdade. “A importância é muito grande, porque historicamente a mulher é colocada em espaços de subalternidade. Muitas vezes a mulher não tem oportunidade de liderança. Com momentos como este, as mulheres começam a ter conscientização do quanto elas são importantes e o quanto elas podem sim ocupar novos espaços”, destacou a coordenadora.

A representante do Gabinete de Articulação do Município de Porto Velho em Brasília, Euma Tourinho, reforçou a importância da construção coletiva. “Não há possibilidade de você fazer nenhuma trajetória ou história de construção do coletivo sozinha. Então, chamá-las ao palco significa responsabilizá-las por aquilo que intuitivamente elas já sentem, mas que por muitas vezes não conseguem externar”, concluiu.

A juíza federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região Jaqueline Gurgel, que é a primeira mulher natural de Rondônia a se tornar magistrada federal da Seção Judiciária de Rondônia, também compartilhou sua experiência e ressaltou a relevância de incentivar outras mulheres.

Léo Moraes, enfatizou o compromisso da gestão com o fortalecimento do protagonismo feminino

“Eu me sinto extremamente realizada quando sou convidada para falar para mulheres sobre ser mulher. E a possibilidade de conquistar espaços que muitas vezes não são abertos pela sociedade. Vim falar da minha história, mas muito mais da possibilidade de nós conquistarmos o que quisermos”, disse a juíza.

LIDERANÇA FEMININA

O evento reforça a importância de ampliar espaços de diálogo e valorização, mostrando que o desenvolvimento passa pela participação ativa das mulheres em todos os setores da sociedade. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatizou o compromisso da gestão com o fortalecimento do protagonismo feminino.

“É muito importante, é fundamental que as mulheres estejam cada vez mais empoderadas, que essas vozes possam ecoar. A gente está muito feliz, porque temos mulheres notáveis nesse evento, que possam apresentar suas experiências e que a gente possa, todo mundo junto, seguir no desenvolvimento da administração sob o prisma das mulheres”, finalizou.