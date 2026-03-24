Distribuição de mudas marca o Dia Internacional das Florestas em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 24/03/2026 às 14h07

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou neste fim de semana uma ação de distribuição gratuita de mudas de plantas nativas, em alusão ao Dia Internacional das Florestas, celebrado em 21 de março. A iniciativa contou com a parceria da Fada Inad, espaço cultural e de animação de festas infantis, e teve como foco incentivar a arborização urbana e a conscientização ambiental.

Durante a atividade, cerca de 80 pessoas participaram, sendo aproximadamente 40 adultos e 40 crianças, que receberam mudas e orientações sobre o plantio e os cuidados necessários com as espécies. A ação buscou estimular a população a contribuir com a preservação ambiental e a valorização das árvores nativas.

Além de promover o engajamento comunitário, a distribuição de mudas reforça os benefícios da arborização urbana, como a melhoria da qualidade do ar, a redução dos impactos das mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade local.

De acordo com o secretário da Semeia, João Luiz, as parcerias são fundamentais para ampliar o alcance das ações ambientais no município. “As parcerias fortalecem as iniciativas e possibilitam um aumento significativo nos plantios, tanto por parte de cidadãos quanto de associações e organizações. Essa ação reflete o compromisso da gestão com a sustentabilidade, a restauração ecológica e a participação da comunidade na construção de uma cidade mais verde”, destacou.

Os interessados em obter mudas ou conhecer as espécies disponíveis podem procurar o Viveiro Municipal, localizado na rua T-15, esquina com a Rua das Pipocas, no bairro União II, ou entrar em contato pelo telefone (69) 3411-4204.

Fotos: Geovana Fernandes