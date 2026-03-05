Curta-metragem de Porto Velho conquista cenário internacional

Por André Oliveira

Publicada em 05/03/2026 às 11h16

Produzido por meio do Projeto contemplado no Edital 001/2023 – Funcultural, Lei Paulo Gustavo, o curta-metragem Planeta Fome, do cineasta rondoniense Édier William, vem acumulando reconhecimento nacional e internacional, consolidando-se como uma das produções audiovisuais mais premiadas da nova geração do cinema amazônico.

A animação representou Porto Velho no 20º Shorts México, considerado o maior festival internacional de curtas-metragens da América Latina e o único do país dedicado exclusivamente ao formato. Desde sua estreia, o filme foi selecionado para festivais em vários países, como Espanha, Rússia, Índia, Alemanha, Uruguai, Marrocos, Argentina, China, Canadá, Estados Unidos, Irã e França.

A novidade é que o curta foi selecionado para integrar a programação da 13ª edição do Au Cinéma pour les Droits Humains, festival internacional dedicado à promoção e à reflexão sobre os direitos humanos por meio do cinema, que acontece ao longo do mês de março, na França.

TRAJETÓRIA

O curta-metragem Planeta Fome iniciou sua trajetória em março do ano passado, durante a Mostra Livre de Cinema, em São Paulo. Desde então, já passou por 17 festivais nacionais e internacionais, entre eles o Festine Itaúna (Caruaru – PE), o Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Espanha) e o Bengaluru International Short Film Festival (Índia).

Ao longo dessa trajetória, o curta já soma mais de 20 prêmios, além de diversas indicações e menções honrosas, consolidando-se como uma das animações autorais mais relevantes do cinema amazônico contemporâneo.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do reconhecimento internacional. “Quando uma produção cultural de Porto Velho ultrapassa fronteiras, levamos junto a nossa identidade, nossa criatividade e o talento dos nossos artistas. Investir na cultura é investir em desenvolvimento, oportunidade e valorização da nossa gente”.

De acordo com o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, a Prefeitura de Porto Velho segue apoiando iniciativas que promovam a cultura e levem o nome do município para além das fronteiras brasileiras, reconhecendo no setor cultural um importante vetor de desenvolvimento social, econômico e humano.

“A presença do curta nos festivais reforça a projeção internacional do audiovisual produzido em Porto Velho e evidencia a importância dos investimentos públicos na cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, como ferramenta de incentivo à produção artística, valorização dos talentos locais e fortalecimento da identidade cultural de Porto Velho”, conclui o presidente.

NARRATIVA

Uma conquista coletiva que evidencia o potencial do cinema de Porto Velho”, afirma Édier William

Dirigido e roteirizado por Édier William, com animação de Luan Ott, o filme não possui diálogos e constrói sua narrativa por meio de imagens, símbolos e trilha sonora. Ambientado em um Brasil distópico no ano de 2125, Planeta Fome acompanha a jornada de Ivani e Lucca em meio à fome, à miséria e ao abandono social. A história retrata a luta de uma mãe solo em um cenário de escassez extrema, apresentando uma narrativa sensível e impactante que dialoga com temas atuais como desigualdade, dignidade e justiça social.

Para o diretor Édier William, o reconhecimento internacional demonstra a força das narrativas produzidas na Amazônia. “Planeta Fome nasce de uma inquietação muito profunda sobre desigualdade e invisibilidade social. Ver essa história atravessar fronteiras mostra que, mesmo sendo uma produção da Amazônia, ela dialoga com o mundo inteiro. É uma conquista coletiva e também um sinal de que o cinema produzido em Porto Velho tem potência e identidade própria”.