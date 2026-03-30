Curso de Teatro da Unir realiza V Mostra de Encenações com programação diversa e gratuita em Porto Velho

Com a proposta de consolidar um espaço de encontro entre universidade e comunidade, promovendo o acesso à cultura e fortalecendo a formação artística, o curso de Teatro da Universidade Federal de Rondônia – Unir realizará, entre os dias 2 e 5 de abril, a V Mostra de Encenações do Departamento de Artes – Medu V.
A programação é gratuita e aberta ao público, com espetáculos, oficinas, performances e experimentações artísticas. Ao longo de quatro dias, o público poderá vivenciar diferentes linguagens das artes cênicas, em atividades que atravessam o teatro, a dança, a performance e o audiovisual.
Luciano Oliveira, professor e coordenador geral da Medu V, ressalta que, mais do que apresentar trabalhos, a mostra se apresenta como um território de criação, escuta e troca de saberes. “A iniciativa fomenta o desenvolvimento de artistas locais, incentiva processos criativos e amplia o debate sobre arte, cultura e sociedade na Amazônia”, destaca.
Também estão previstos espetáculos que abordam temas sociais, memórias individuais e coletivas, além de experiências sensoriais que dialogam com o corpo e a paisagem amazônica. Também integram a mostra oficinas formativas, voltadas tanto ao público em geral quanto à comunidade acadêmica, ampliando o acesso a práticas artísticas e fortalecendo o vínculo entre formação e criação.
As atividades acontecem em diferentes espaços culturais da capital, como a Unir Centro, o Espaço Cultural Tapiri e o Galpão Cultural da Acuda, criando uma circulação que aproxima o público de distintos territórios da arte.
Marilyn Nunes, professora e gestora de projetos da Medu V, destaca que a proposta da mostra também é ampliar a presença da arte na cidade, ocupando diferentes espaços e valorizando iniciativas que já desenvolvem trabalhos com apresentações e encenações. “A ideia é levar a cultura para além dos espaços convencionais, mostrando que ela está em todos os lugares e pode acontecer em diferentes territórios. A gente busca fortalecer esses locais, dar visibilidade ao que já existe e aproximar o público dessas experiências”, conclui.
A Medu V foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 008/2025, da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), reforçando o compromisso com a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento das produções locais.
PROGRAMAÇÃO
ESPETÁCULOS
02/04 (quarta-feira)
Bizarrus, por Marcelo Felice – 19h
Local: Galpão Cultural – Acuda
Observação: Haverá ônibus gratuito para as primeiras 30 pessoas que chegarem à Unir Centro, com saída às 18h e retorno às 21h.
03/04 (quinta-feira)
O Pesadelo da Borboleta, por Marilyn Nunes – 19h
Local: Espaço Cultural Tapiri
04/04 (sexta-feira)
Corpo-Árvore – entre raízes e folhas de memórias, por Andréa Melo – 19h
Local: Espaço Cultural Tapiri
CENAS BREVES E VÍDEO-PERFORMANCES
03/04 (quinta-feira)
Tribal Nordeste: Do Sertão ao Oriente, por Christina Pontes – 19h
O Discurso do Bêbado, por Mateus H. Pinheiro – 19h
Local: Espaço Cultural Tapiri
04/04 (sexta-feira)
CASSANDRA, Lives no Presídio – Uma Transmissão Amazônica, por Júnior Lopes – 19h
O Beijo, por Nadi (Ana Julia) – 19h
Contraste, por Taiane Sales Nunes e Klindson Cruz – 19h
Local: Espaço Cultural Tapiri
05/04 (sábado)
Cegos por Hora – Uma Experiência Sensorial Imersiva, por Hélio Ribeiro – 19h
Local: Espaço Cultural Tapiri
OFICINAS
03/04 (quinta-feira)
Oficina de Dança do Ventre – Corpo, Consciência e Empoderamento, com Christina Pontes – 14h às 18h
Local: Sala do Piano – Unir Centro
04/04 (sexta-feira
Oficina O Corpo Antes da Cena – Movimento, Percepção e Estado de Presença, com Gilca Lobo – 14h às 18h
Local: Sala do Piano – Unir Centro
05/04 (sábado)
Oficina de Carimbó, com Andressa Silva – 14h às 18h
Local: Sala do Piano – Unir Centro
