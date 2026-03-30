Ampliação de armazenamento de grãos e certificação do café de Rondônia são temas de reunião, em Porto Velho

Por Wania Ressutti

Publicada em 30/03/2026 às 16h01

O fortalecimento da cafeicultura em Rondônia tem se consolidado como um dos principais vetores de desenvolvimento do setor agropecuário no estado. Reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade, especialmente do café robusta amazônico, o setor cafeeiro rondoniense tem avançado em produtividade, qualidade e sustentabilidade, resultado de investimentos em tecnologia, assistência técnica e organização da cadeia produtiva.

Esse avanço tem impacto direto na economia estadual, na geração de emprego e renda e no fortalecimento da agricultura familiar, que representa a base da produção de café em Rondônia. A valorização do produto, a abertura de novos mercados e as iniciativas de certificação e rastreabilidade têm contribuído para consolidar o estado como uma das principais regiões produtoras de café do país.

Nesse contexto de fortalecimento da cafeicultura e da produção de grãos, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) discutiram, durante reunião realizada em Porto Velho, estratégias voltadas à ampliação da capacidade de armazenamento de grãos e à certificação do café produzido no estado.

Durante o encontro, o superintendente regional da Conab em Rondônia, Rosemberg Alves Pereira, destacou que o crescimento da produção agrícola no estado tem ampliado a demanda por estruturas adequadas de armazenamento, sendo esse um dos principais desafios para o setor. “Precisamos ampliar essa capacidade de armazenamento e, para isso, é necessário viabilizar linhas de crédito específicas que permitam aos produtores financiar a construção de silos e armazéns, tanto nas propriedades rurais quanto em estruturas coletivas de apoio à produção”, afirmou.

CERTIFICAÇÃO E VALOR AGREGADO

Outro tema da agenda foi a nova certificação para o café de Rondônia, que será lançada pela Conab, com o objetivo de atestar a origem do produto cultivado em áreas livres de embargos ambientais, agregando valor e fortalecendo a imagem do café rondoniense nos mercados nacional e internacional.

O governo de Rondônia tem trabalhado para fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização, e a parceria com entidades comprometidas com o desenvolvimento agropecuário tem sido fundamental para o alcance desses resultados. Nesse sentido, a Emater-RO atuará intensificando a assistência técnica, orientando os produtores rurais e acompanhando as ações junto aos cafeicultores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância da cafeicultura e das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção rural no estado. “Rondônia tem se destacado pela qualidade e pelo crescimento da produção de café, especialmente pela força da agricultura familiar. A atuação conjunta, com foco na ampliação da capacidade de armazenamento e na certificação do café, representa uma estratégia importante para fortalecer a economia, ampliar mercados e garantir mais renda aos produtores.”

O diretor-presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio Pereira Alves, ressaltou a importância do apoio ao produtor rural, especialmente no acesso à informação, assistência técnica e políticas públicas. “Além de fortalecermos a cafeicultura, estamos atuando para melhorar a estrutura de armazenamento e apoiar a certificação do café, agregando valor à produção e ampliando as oportunidades para os cafeicultores de Rondônia.”

A iniciativa reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento da agricultura familiar, a valorização da produção rural e o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário em Rondônia.