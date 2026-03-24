Acesso à água tratada transforma a realidade em cidades do interior de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 08h57

Celebrado em 22 de março, o Dia Mundial da Água chama atenção para algo essencial, afinal ter água tratada em casa ainda não é realidade para todo mundo. E isso impacta diretamente a saúde, a rotina e a qualidade de vida de milhões de pessoas. No Brasil, embora o Marco Legal do Saneamento estipule a universalização até 2033, os dados mais recentes revelam que o país ainda caminha em ritmos desiguais para garantir esse direito básico.



De acordo com o Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, o cenário nacional apresenta contrastes severos, o déficit de acesso atinge cerca de 30 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água potável e aproximadamente 90 milhões não possuem coleta de esgoto.

A consequência disso aparece nos números, só em 2024, o país registrou mais de 336 mil internações por doenças causadas pela falta de saneamento, atingindo principalmente crianças e idosos.

Em Rondônia, a realidade também preocupa. Em Porto Velho, por exemplo, apenas 30% da população tem acesso à água tratada, de acordo com os dados do Trata Brasil.

Mas enquanto esse cenário ainda é desafio em muitos lugares, algumas cidades do interior seguem por um caminho diferente. Municípios como Ariquemes, Buritis, Pimenta Bueno e Rolim de Moura já contam com sistema de abastecimento universalizado, ou seja, a água tratada chega a toda a população da área urbana.

E isso muda vidas de verdade, como é o caso da dona Maria Andrade, moradora de Ariquemes. Antes, o acesso à água era difícil, principalmente por ela viver em uma região mais alta da cidade

“Era muito difícil a água, não subia no morro”, lembra.

Maria mora no bairro Pedrinhas, uma região alta de Ariquemes, onde melhorias foram implementadas para garantir o acesso à água para população “a gente só tem que agradecer, essa água maravilhosa que está indo lá para casa”, enfatiza.

Em Jaru, a transformação também já é visível. Em cerca de dois anos, o abastecimento de água tratada já atende mais de 90% da população. Antes, o cenário era de rodízios e falta de água frequente. Agora, o sistema funciona com regularidade e monitoramento constante, trazendo mais segurança para o dia a dia das pessoas.

"O acesso à água não é apenas uma questão de infraestrutura, é uma questão de dignidade e justiça social. Sem saneamento, perpetuamos um ciclo que afeta o desenvolvimento econômico das cidades e isso impacta o país. Mudar realidades locais, além de ser parte do nosso trabalho, também ajuda a transformar não apenas o estado de Rondônia, mas o Brasil”, afirma Carolina Gregório, diretora-presidente do grupo Aegea em Rondônia.

Mesmo com avanços, os desafios ainda são grandes, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que concentram 14 das 20 piores cidades do ranking nacional. Com o prazo da universalização cada vez mais próximo, a meta é clara: garantir água para 99% da população e coleta de esgoto para 90% até 2033. Em Rondônia, cinco municípios já estão cada vez mais próximos dessa realidade.

“A gestão eficiente e os investimentos contínuos que temos aplicado em Rondônia mostram que estamos no rumo certo, até 2033 as cidades onde operamos o sistema de saneamento irão alcançar o marco da universalização, isso representa mais saúde, mais economia para os municípios com atenção primária, além de um marco, esse é um legado que iremos deixar e que vai mudar o presente e o futuro”, finaliza Carolina Gregório.