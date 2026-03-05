Ação conjunta promove plantio de mudas no antigo lixão em Ji-Paraná

Por Natalino FS

05/03/2026

Na manhã desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), realizou uma ação de plantio de mudas nas margens da rodovia RO-135, na área do antigo lixão do município. A atividade contou com a participação de alunos do curso de Engenharia Florestal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO).

A iniciativa proporcionou aos estudantes a oportunidade de participar diretamente do plantio, colocando em prática conhecimentos relacionados à sustentabilidade, preservação ambiental e cuidado com os espaços coletivos. A atividade também reforça o compromisso com a recuperação ambiental de áreas degradadas.

A ação tem como objetivo contribuir para a recomposição da vegetação e conscientizar a população sobre a importância de plantar hoje para garantir benefícios no futuro. A primeira etapa do projeto ocorreu em novembro de 2025, quando foram plantadas mudas nativas com foco na recuperação da área, geração de sombra e melhoria do aspecto visual da região.

De acordo com o coordenador do curso de Engenharia Florestal do IFRO, professor Wanderlei Meira, a atividade permite aos estudantes vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. “Na ação, é possível integrar ensino, pesquisa e extensão, levando para a comunidade a conscientização sobre a importância da preservação, principalmente das áreas de preservação permanente e de reserva legal, pensando no futuro das próximas gerações de forma sustentável”, destacou.

Para o secretário municipal de Agricultura, Marcus Cândido, a iniciativa também contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. “A arborização tem o objetivo de promover o bem-estar da população e melhorar o aspecto estético das margens da rodovia RO-135. As mudas vão deixar o local mais bonito e proporcionar um clima mais agradável”, afirmou.

Também participaram da atividade representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), da Colônia de Pescadores Z-9 e voluntários.