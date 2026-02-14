SINTERO se reúne com Prefeitura de Porto Velho para tratar demandas da educação municipal
Por SINTERO
Publicada em 14/02/2026 às 08h16
Na terça-feira (10/02), o SINTERO se reuniu com a Prefeitura de Porto Velho, representada pelo chefe de gabinete do prefeito, Sérgio Paraguassú, para tratar de pautas prioritárias da rede municipal de ensino.

Durante o encontro, o Sindicato apresentou e debateu os seguintes pontos:

Piso salarial: aplicação do reajuste de 5,4% para professores/as, com o mesmo percentual para técnicos/as educacionais e monitores;

Auxílio-alimentação: reivindicação de aumento no valor do benefício;

Plano de Carreira: publicação de portaria para implantação da comissão responsável pela reformulação da Lei nº 360/2009;

Licença-prêmio: construção de acordo para pagamento em pecúnia, com valor mensal definido, regras claras e termo de compromisso formalizado;

Concurso público: Prefeitura concentra esforços para viabilizar a publicação do edital em abril;

Seleção de diretores: previsão de publicação de edital até o final do mês de fevereiro.

O SINTERO reforçou a necessidade de avanços concretos nas pautas que impactam diretamente as condições de trabalho, a valorização profissional e o funcionamento das escolas da rede municipal.

Segundo Sérgio Paraguassú, a gestão enfrenta alta demanda neste início de ano e deverá apresentar retorno sobre os pontos debatidos até o dia 16 de março.

Ficou agendada nova reunião para o dia 16 de março, quando a Prefeitura deverá apresentar posicionamento oficial sobre as pautas. Após o encontro, o SINTERO realizará assembleia com a categoria, com previsão para o dia 19, para repassar os informes e deliberar sobre os próximos encaminhamentos.

O SINTERO destaca que a divulgação das reuniões integra o compromisso com a transparência e com a informação à categoria, garantindo que trabalhadores e trabalhadoras acompanhem os desdobramentos das negociações.

