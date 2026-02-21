Semtran registra cerca 15.751 infrações entre os dias 1º e 20 de fevereiro

Por Assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 08h38

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) divulgou nesta sexta-feira, 20, o balanço geral das infrações registradas pelo sistema de monitoramento eletrônico entre os dias 1º e 20 de fevereiro. No período, foram contabilizadas 15.751 infrações nas vias do município.

A principal ocorrência foi por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, somando 7.815 registros. Em seguida, aparecem as infrações por avançar o sinal vermelho do semáforo, com 4.820 autuações, e por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, totalizando 2.459 registros no período.

De acordo com a Semtran, os números fazem parte do monitoramento realizado durante a fase de adaptação e conscientização dos condutores. A Secretaria esclarece que as infrações registradas nesse período não serão cobradas nem convertidas em pecúnia, ou seja, não haverá aplicação de multa financeira referente às autuações contabilizadas durante este período.

As autuações passarão a ser cobradas normalmente a partir do dia 1º de março. “Sendo assim, reforçamos que todas as infrações registradas a partir dessa data estarão sujeitas às penalidades previstas na legislação vigente, incluindo aplicação de multa e demais medidas cabíveis”, destacou o secretário municipal de trânsito, Rogério Dias.

Segundo o secretário, o levantamento também identificou os pontos com maior incidência de registros no período, com destaque para a Avenida Major Amarantes em dois locais, nas proximidades do Instituto dos Óculos e próximo ao Posto Cavalo Branco. Outro local com número expressivo de infrações foi a Avenida Jô Sato nas imediações da RG Distribuidora de Cimento. Segundo a Secretaria, são trechos com intenso fluxo de veículos, o que exige maior atenção e respeito às normas de trânsito.

A Semtran reforçou que o objetivo principal da fiscalização é preservar vidas, organizar o fluxo viário e promover um trânsito mais seguro para condutores e pedestres. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e mantenham a regularidade da documentação e do comportamento ao volante.