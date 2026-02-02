Publicada em 02/02/2026 às 14h27
Com o início oficial do período carnavalesco no último fim de semana, a Prefeitura de Porto Velho intensificou os alinhamentos institucionais necessários para garantir uma festa segura, organizada e agradável aos milhares de foliões que participam do Carnaval de rua na capital.
Na última semana, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) e a Fundação Cultural do Município (Funcultural), dois dos principais órgãos responsáveis pela organização, ordenamento e segurança do evento, realizaram uma reunião para debater o formato das ações que serão executadas ao longo do período carnavalesco.
De acordo com o diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, Vanderlei Pereira da Silva, os encontros têm como objetivo finalizar os preparativos e definir os trajetos por onde os blocos de rua irão desfilar.
“Estamos preparando algumas mudanças para este Carnaval, com o objetivo de melhorar o corredor da folia e, consequentemente, proporcionar mais conforto e diversão tanto para os brincantes quanto para os blocos. Essas reuniões servem justamente para os ajustes finais, que se tornam necessários à medida que se aproximam as datas dos desfiles”, explicou Vanderlei Pereira da Silva.
Francisca de Jesus destacou a iniciativa da Prefeitura em promover a integração entre os órgãos públicos e os representantes dos blocos carnavalescos
Presente na reunião, a presidente do tradicional bloco Até que a Noite Vire Dia, Francisca de Jesus, destacou a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho em promover a integração entre os órgãos públicos e os representantes dos blocos carnavalescos.
“Como presidente de bloco, me sinto valorizada. É muito importante receber as informações com antecedência, porque tudo é planejamento, seja na vida ou no Carnaval. Alinhamento é fundamental para que tudo dê certo”, afirmou Francisca de Jesus.
Além da Semtran, participaram do alinhamento outras pastas do Executivo Municipal, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). As ações envolvem desde a instalação de grades e interdições viárias até a organização da limpeza urbana e a qualidade dos banheiros químicos disponibilizados ao público.
