PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas neste sábado (14)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 14/02/2026 às 08h00
 O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país neste sábado (14).

A chuva deve ocorrer com maior intensidade no Acre, em Rondônia e em Roraima, onde há previsão de temporais ao longo do dia.

No Amazonas, as precipitações mais intensas são esperadas em Coari e Tefé, na região do Médio Solimões, e em Tapauá, no Sul amazonense.

No Amapá, o dia será de muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva forte.

Já no Pará, são previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Félix do Xingu e Altamira, no Sudoeste paraense, além de Novo Progresso, também no Sudoeste do estado.

Em Tocantins, a instabilidade permanece em todas as regiões, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

