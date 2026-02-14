PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas neste sábado (14)

Publicada em 14/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país neste sábado (14).
A chuva deve ocorrer com maior intensidade no Acre, em Rondônia e em Roraima, onde há previsão de temporais ao longo do dia.
No Amazonas, as precipitações mais intensas são esperadas em Coari e Tefé, na região do Médio Solimões, e em Tapauá, no Sul amazonense.
No Amapá, o dia será de muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva forte.
Já no Pará, são previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Félix do Xingu e Altamira, no Sudoeste paraense, além de Novo Progresso, também no Sudoeste do estado.
Em Tocantins, a instabilidade permanece em todas as regiões, com possibilidade de chuva ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!