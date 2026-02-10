Prefeitura promove passeio inédito na Serra dos Parecis para idosos da Casa do Ancião

Publicada em 10/02/2026 às 08h53
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), promoveu, pela primeira vez, um passeio especial na Serra dos Parecis para os idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula.
A ação foi realizada na manhã do dia 06 de fevereiro e teve como principal objetivo fortalecer a saúde física, mental e social dos idosos, proporcionando momentos de lazer, convivência e contato com a natureza. O passeio também contribui diretamente para o combate ao isolamento social, promovendo bem-estar, alegria e valorização da pessoa idosa.
Um dos destaques da atividade foi a participação de todos os idosos atendidos pela instituição, inclusive aqueles que anteriormente eram resistentes e nunca haviam participado de passeios externos, demonstrando o impacto positivo da iniciativa e o cuidado humanizado desenvolvido pela gestão municipal.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma, com ações como esta, o compromisso com políticas públicas voltadas à pessoa idosa, garantindo dignidade, inclusão social e qualidade de vida.
