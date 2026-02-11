Prefeitura intensifica combate à dengue com mutirões de limpeza em bairros prioritários

Publicada em 11/02/2026 às 14h14
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vai realizar dois mutirões de limpeza com foco no combate à dengue, nos dias 21 e 28 de fevereiro, das 7h às 12h, em bairros considerados prioritários devido ao registro de casos da doença.
As ações têm como objetivo principal a remoção de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, especialmente em regiões onde já foi identificada a circulação do sorotipo 3, que exige atenção redobrada das autoridades de saúde.
Entre os bairros que receberão o mutirão estão Jardim Presidencial, Santiago, Primavera e Novo Ji-Paraná, locais que concentram maior incidência de notificações da doença. Durante as ações, serão instalados ecopontos móveis para que a população possa descartar corretamente materiais que acumulam água, como pneus, garrafas, latas e entulhos.
A importância da iniciativa foi reforçada após uma situação registrada recentemente pelos agentes de controle de endemias, que encontraram diversos pneus abandonados às margens de uma estrada, todos com grande quantidade de larvas do mosquito. O material foi recolhido imediatamente, eliminando um foco que representava risco direto à saúde da população.
Para garantir a efetividade do mutirão, a Prefeitura mobilizou diferentes setores da gestão municipal. A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na orientação e conscientização da população, e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, responsável pelo suporte operacional, incluindo caminhões e maquinário para a coleta e retirada dos resíduos.
Além disso, foi realizada nesta semana uma reunião estratégica com agentes comunitários de saúde dos bairros prioritários, com a participação da Atenção Básica (DAB), da Vigilância em Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Endemias, e do secretário municipal de saúde. No encontro, foram discutidos o planejamento e a logística das ações, reforçando o papel fundamental dos agentes comunitários, que atuam diretamente no território e são peças-chave na mobilização e orientação das famílias.
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça que a remoção mecânica dos criadouros, aliada à participação da população, é uma das medidas mais eficazes no controle do mosquito, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, e destaca que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva.
A população é orientada a colaborar com os mutirões, realizando a limpeza de quintais, eliminando recipientes que acumulam água e fazendo o descarte correto dos resíduos nos dias das ações.
