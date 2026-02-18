Equipe de produção hospitalar recebe profissionais de Presidente Médici para uma capacitação

Publicada em 18/02/2026 às 13h20
Quando a gente acredita que é possível, a gente faz acontecer. Essa semana foi especial. A equipe de produção hospitalar de Espigão D'Oeste recebeu colegas de Presidente Médici para uma capacitação que vai muito além de técnicas e processos.
Sabe aquele dado que a gente carrega com orgulho? Espigão foi um dos poucos municípios de Rondônia que não sofreu reduções por falta de alimentação nos atendimentos do sistema nacional. Isso não é coincidência. Isso é resultado de gente que acorda todo dia pensando em quem depende do nosso hospital. Gente que não desiste. Gente que se importa.
E quando você consegue algo assim, a responsabilidade é compartilhar. É abrir as portas, é mostrar que é possível, é inspirar outros municípios a acreditarem que eles também conseguem.
Essa visita técnica é um presente que a gente dá para Espigão com uma grande troca de conhecimento. Porque quando nossa equipe cresce, quando aprende, quando se conecta com outras experiências, quem ganha é você. É a mãe que leva o filho para ser atendido. É o idoso que precisa de cuidado. É toda a população que merece um hospital que funciona, que se importa, que não desiste.
Obrigado à equipe de Presidente Médici por confiar em nós. Obrigado à nossa equipe por ser exemplo. E obrigado a você que confia na gente.
Espigão cuida de quem é Espigão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!