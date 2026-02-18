Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, Prefeitura realiza programação espeicial com diversas ações
Por DECOM/PMA
Publicada em 18/02/2026 às 13h28
VEM AÍ! SEMDES CIDADÃ! Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Ariquemes convida você para uma tarde especial de cuidado, cidadania e celebração.

08/03/2026

Praça do Setor 10

A partir das 14h

O que vai rolar:

Atendimentos do CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV

Atendimentos diversos de saúde

Atendimento jurídico

Brinquedos para a criançada

Gincanas para as mulheres

Show ao vivo

Pintura facial, pipoca, algodão-doce, picolés, refrigerante e cachorro-quente

Parceiros:

SEMTEC | DETRAN (Educação no Trânsito) | UNICESUMAR | SEMA | SEMSAU | FAAR | FAEMA | OAB – Projeto OABzinho | Ótica Manu (Teste de Visão) | Rondo Motos | Asas pela Amazônia – Projeto Levando Saúde | SEBRAE (Atendimento aos MEIs) | SEMUST – Projeto Maria da Penha | SEMFAZ | SENAI – Projeto Mãos Dadas | Word Net | Águas de Ariquemes | SCFV

Realização: SEMDES, Cadastro Único, CRAS e CREAS.

Traga sua família, chame as amigas e venha participar desse grande momento feito para você!

