Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, Prefeitura realiza programação espeicial com diversas ações

Publicada em 18/02/2026 às 13h28
VEM AÍ! SEMDES CIDADÃ! Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Ariquemes convida você para uma tarde especial de cuidado, cidadania e celebração.
08/03/2026
Praça do Setor 10
A partir das 14h
O que vai rolar:
Atendimentos do CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV
Atendimentos diversos de saúde
Atendimento jurídico
Brinquedos para a criançada
Gincanas para as mulheres
Show ao vivo
Pintura facial, pipoca, algodão-doce, picolés, refrigerante e cachorro-quente
Parceiros:
SEMTEC | DETRAN (Educação no Trânsito) | UNICESUMAR | SEMA | SEMSAU | FAAR | FAEMA | OAB – Projeto OABzinho | Ótica Manu (Teste de Visão) | Rondo Motos | Asas pela Amazônia – Projeto Levando Saúde | SEBRAE (Atendimento aos MEIs) | SEMUST – Projeto Maria da Penha | SEMFAZ | SENAI – Projeto Mãos Dadas | Word Net | Águas de Ariquemes | SCFV
Realização: SEMDES, Cadastro Único, CRAS e CREAS.
Traga sua família, chame as amigas e venha participar desse grande momento feito para você!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!