De engenheiro civil a jovem aprendiz, semana inicia com 2.333 vagas de empregos abertas em Rondônia

Por Vanessa Moura

Publicada em 24/02/2026 às 08h19

Rondônia é um estado conhecido como a ‘‘Terra das Oportunidades’’, onde os negócios prosperam gerando empregos e renda. Está entre os estados com menor taxa de desocupação do Brasil e repleto de vagas para quem deseja um emprego. Nesta semana, há 2.333 vagas e, o governo do estado ajuda quem deseja se conectar com as empresas que ofertam as oportunidades.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO) facilita a intermediação de mão de obra em todas as regiões do estado. A consulta pode ser feita de forma digital no link.

A geração de empregos foi impulsionada pelo governo de Rondônia com políticas públicas estratégicas

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que o estado tem um dos ambientes de empregos mais atrativos do Brasil. ‘‘A geração de empregos foi impulsionada pela gestão estadual com políticas públicas estratégicas e, atualmente colhe como resultado muitas oportunidades para que a população tenha uma vida mais digna e o estado seja mais próspero.’’

Para o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, esse cenário é fruto de ações focadas na simplificação e redução de custos para abertura de empresas, além do apoio ao empreendedorismo e à manutenção dos negócios.

O secretário reforça, ainda, a importância da visibilidade dos negócios para ampliar a comercialização e a oferta de capacitação gratuita de mão de obra voltada para a realidade econômica local.

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE

Há oportunidades para várias funções distribuídas em diversos municípios. Ji-Paraná (78) e Porto Velho (77), lideram a quantidade de vagas ofertadas, seguidas por Cacoal (23), Vilhena (21) e Pimenta Bueno (20).

A maior demanda no período é para as funções de:

Vendedor: 28 vagas

Operador de caixa: 12 vagas

Auxiliar de armazém: 9 vagas

Motorista de caminhão: 8 vagas

Também há oportunidades para cargos de liderança, como: gerente de loja, gerente administrativo, gerente de Departamento Pessoal, supervisor administrativo, subgerente de loja e supervisor de vendas de serviços. Para profissionais formados, há vagas para engenheiro civil, contador, farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta e analista de recursos humanos.

JOVENS APRENDIZES

Quem está querendo dar os primeiros passos no mercado de trabalho também encontra apoio do governo de Rondônia. Na plataforma há 61 vagas para jovens aprendizes, que podem ser consultadas diretamente neste link.

CANDIDATAR-SE

A candidatura pode ser feita diretamente pelo site ou aplicativo. Quem precisa de apoio para fazer o cadastro online, as unidades do Tudo Aqui oferecem atendimento presencial. As vagas de empregos também podem ser consultadas nas unidades do Sine em Rondônia, que abrangem municípios, como: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Jaru, além da Capital.