ASSIS PREC facilita consultas e amplia transparência na gestão de precatórios no TRT-14

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) disponibiliza em seu portal o Assis Prec, assistente virtual que reúne, de forma simples e organizada, informações sobre precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs). A ferramenta pode ser acessada diretamente pelo endereço portal-precatorios.trt14.jus.br, garantindo consulta rápida e segura aos dados.
Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Precatórios e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), o sistema permite consultar, apenas com o número do CPF, se o cidadão é beneficiário de precatório, quantos processos possui e quais são eles, além de informações sobre valores, vencimentos e situação de pagamento.
“O Assis Prec representa mais um avanço do Tribunal na aproximação com a sociedade. Nosso objetivo é garantir que partes e advogados (as) tenham acesso rápido, claro e seguro às informações sobre precatórios, fortalecendo a transparência e a confiança na Justiça do Trabalho”, destaca o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior..
Entre as principais funcionalidades do Assis Prec estão:
consulta de precatórios trabalhistas por CPF ou número do processo;
verificação do andamento e da situação de pagamento;
acesso à ordem cronológica de pagamento;
informações sobre cronogramas e disponibilidade de valores; e
seção de perguntas frequentes (FAQ) com orientações sobre habilitação de herdeiros, regimes de pagamento, cessão de crédito e outros procedimentos.
A partir do sistema GPRrec, é possível consultar a ordem cronológica do precatório e outras informações detalhadas. Já a área de Perguntas e Respostas reúne esclarecimentos sobre temas recorrentes, além de orientações sobre como proceder em casos de eventual atraso ou cessão do crédito.
Com foco em transparência, eficiência e acessibilidade, o ASSIS PREC evita deslocamentos desnecessários às unidades do Tribunal e amplia o acesso a informações atualizadas e confiáveis sobre o andamento dos precatórios sob jurisdição do TRT-14.
Você sabia?
O Assis Prec é representado por uma arara-azul, ave símbolo da Amazônia e presente na fauna da Região Norte. Assim como a espécie típica da floresta, conhecida por sua inteligência e forte capacidade de comunicação, a personagem do assistente virtual foi pensada para orientar e ajudar o cidadão de forma clara e acessível. A arara-azul do TRT-14 reforça a identidade regional do Tribunal e simboliza proximidade, acolhimento e compromisso com a transparência das informações.
A iniciativa integra a política de governança digital e modernização institucional do Tribunal, fortalecendo os princípios da publicidade, da celeridade e da prestação jurisdicional de qualidade.
