Semosp trabalha inclusive aos sábados para atender à demanda

Publicada em 14/01/2026 às 08h34
Mesmo com a intensificação do período chuvoso e a ocorrência de chuvas diárias, o serviço de tapa-buracos segue em ritmo acelerado em Ji-Paraná. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém equipes trabalhando todos os dias nas ruas da cidade, com o objetivo de minimizar os transtornos causados pelos buracos que surgem em decorrência do rigoroso inverno amazônico e do desgaste natural do pavimento.
Somente na manhã do último sábado (09), as equipes da Semosp atuaram na Rua Mato Grosso, no trecho entre a Avenida Ji-Paraná e a Rua Dom Augusto, no bairro Urupá. Os trabalhos também foram realizados no segundo distrito, na Rua São Paulo, entre as T-03 e T-07, no bairro Nova Brasília. A ação tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego e oferecer mais segurança a condutores e pedestres.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), a Semosp mantém um ritmo intenso de trabalho mesmo neste período de fortes chuvas. “Nossas equipes de serviços estão nas ruas trabalhando incansavelmente para manter as vias em boas condições. Se necessário, vamos montar mais uma equipe para ampliar o atendimento. Contamos com a colaboração da população para respeitar a sinalização e transitar com cautela nas ruas e avenidas que estão em obras”, alertou o prefeito.
A recuperação da pavimentação nesses pontos é essencial para evitar transtornos e melhorar a mobilidade urbana. Segundo Affonso Cândido, o trabalho é planejado de forma estratégica. “Nosso objetivo é garantir melhores condições de tráfego, reduzindo os transtornos causados pelos buracos. Estamos atuando prioritariamente nas vias mais movimentadas e seguiremos avançando com esse trabalho”, ressaltou.
Devido ao período chuvoso, a equipe técnica da Semosp realiza uma análise criteriosa dos trechos antes da execução dos serviços e da aplicação do material, evitando desperdícios e assegurando a qualidade final das obras — uma prática que reforça o compromisso da atual gestão com a eficiência e a durabilidade dos serviços.
A população pode registrar solicitações de restauração de vias por meio dos canais oficiais da Semosp, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
