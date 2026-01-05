RONDÔNIA 44 ANOS: de território à força da Amazônia, a história viva de um estado construído por coragem, diversidade e trabalho

Publicada em 05/01/2026 às 15h27
Rondônia completou, neste domingo 4 de janeiro, 44 anos de instalação como Estado brasileiro. A data marca uma trajetória única no país: um dos estados mais jovens da federação, erguido em tempo recorde e construído por povos indígenas, migrantes, seringueiros, servidores públicos pioneiros, agricultores e trabalhadores que transformaram um território remoto em uma potência econômica, cultural e social da Amazônia Ocidental. “Rondônia é o resultado da coragem de quem acreditou numa terra que ainda estava sendo desenhada.” afirmou o historiador alécio Valois.
O INÍCIO: TERRITÓRIO FEDERAL, FERROVIA E O SONHO DE AUTONOMIA
Criado em 1943 como Território Federal do Guaporé, o futuro estado começou a ganhar identidade própria graças aos ciclos da borracha, da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e das frentes de migração que, ao longo das décadas seguintes, formaram um mosaico cultural vindo do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Em 1956, o território foi rebatizado como Rondônia, homenagem ao marechal Cândido Rondon, defensor dos povos indígenas e da integração nacional.
TRANSFORMAÇÃO DECISIVA
Em 22 de dezembro de 1981, o território se tornou oficialmente Estado de Rondônia. Pouco depois, em 4 de janeiro de 1982, o Brasil testemunhava a posse do coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o primeiro governador rondoniense. A cerimônia histórica aconteceu no Palácio Presidente Vargas, no centro de Porto Velho, um marco simbólico do início da administração estadual.
VOZES QUE VIVERAM A HISTÓRIA
Em 1984, Rondônia entrou para a história nacional ao ter Janilene Vasconcelos de Melo como governadora, tornando-se a primeira mulher a chefiar um Executivo estadual no Brasil. Ao relembrar aquele momento, Janilene destaca que assumir o governo de um estado ainda em formação foi um grande desafio, mas também um motivo de profundo orgulho. Segundo ela, sua trajetória foi construída ao lado de figuras fundamentais da história rondoniense, como Humberto Guedes e Jorge Teixeira, com quem atuou diretamente na estruturação administrativa do novo Estado.
À frente da Secretaria de Planejamento, Janilene teve papel estratégico na negociação do Projeto Polonoroeste, junto ao Banco Mundial, responsável por impulsionar o desenvolvimento regional e viabilizar a pavimentação da BR-364, eixo central da integração de Rondônia ao restante do país.
Para a ex-governadora, o pioneirismo feminino simbolizou mais que uma conquista pessoal: foi a prova de que as mulheres têm plena capacidade de liderar, administrar e transformar realidades, abrindo caminhos para novas gerações.
DESENVOLVIMENTO, IDENTIDADE E FUTURO
A BR-364 consolidou Rondônia, permitindo a criação de cidades, o fortalecimento do agronegócio, a expansão do comércio e o acesso a serviços essenciais. Ao longo das décadas, o Estado avançou em infraestrutura, integração regional e políticas públicas.
O jornalista Montezuma Cruz que chegou em Rondônia em 1976, destacou o desenvolvimento do estado em seu olhar “Cheguei a Rondônia em 1976 e acompanhei diversas fases do seu progresso, desde o território: vilas se tornando cidades; o comércio rural crescente, do alho à abóbora, inhame e café, desde aquela década; depois, a instalação de pequenas indústrias moveleiras, aço e ferro. O estado cresce hoje fabricando bicicletas, tratores, guindastes, telhados de aço, e suas extensas lavouras de soja e milho não enfrentam deficit hídrico. Viva Rondônia!”, disse o pioneiro.
SÍMBOLO MAIOR
O hino estadual nasceu de um poema de Joaquim de Araújo Lima, escrito nos anos 1950 com o título “Céus do Guaporé”. Em 1962, o poema foi musicado por José de Mello e Silva. Com a criação do Estado, o hino foi renomeado para “Céus de Rondônia” e adotado oficialmente. É um hino que fala da natureza exuberante, das matas, dos rios, das estrelas que iluminam o céu amazônico, e do orgulho dos pioneiros. “A música que embalou nossas primeiras cerimônias de Estado ainda ecoa como memória viva de quem somos.”
DA SEDE HISTÓRICA AO COMPLEXO MODERNO
O Palácio Presidente Vargas (1954–2015), sede do governo desde a época territorial, foi cenário da posse de Jorge Teixeira e de decisões fundamentais. Hoje, abriga o Museu da Memória Rondoniense, preservando documentos, objetos e registros de sete décadas.
Inaugurado para modernizar a administração estadual, reúne secretarias e estruturas governamentais em um complexo amplo e tecnológico. A mudança simboliza a passagem de um estado nascente para uma gestão contemporânea, conectada e preparada para os próximos desafios.
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Paralelamente ao crescimento econômico e à integração territorial, Rondônia avança de forma consistente na modernização tecnológica da gestão pública. O Estado tem investido na transformação digital, com a ampliação de serviços online, sistemas integrados, transparência de dados e inovação administrativa, aproximando o governo do cidadão e tornando os processos mais ágeis, eficientes e acessíveis.
RODOVIAS, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A abertura e pavimentação da BR-364 foi a espinha dorsal da consolidação rondoniense.
A estrada, que segue o traçado da antiga linha telegráfica do Marechal Rondon, permitiu:
• Chegada dos migrantes;
• Criação de cidades;
• Surgimento de polos agrícolas;
• Expansão do comércio e da energia;
• Acesso a serviços essenciais.
Ao longo das últimas décadas, o governo do estado ampliou e melhorou estradas estaduais, bueiros, pontes e acessos, promovendo integração entre os 52 municípios.
RONDÔNIA CONSOLIDADA
Com um dos PIBs que mais crescem na região Norte, forte agronegócio, turismo de natureza, valorização dos povos indígenas, políticas sociais e modernização administrativa, Rondônia se afirma como um estado de oportunidades.
Para o governador do estado, Marcos Rocha, Rondônia é, acima de tudo, uma história de esperança. Uma terra que acolheu milhares de brasileiros, que preserva saberes ancestrais, que se orgulha de suas tradições e que cresce com trabalho, coragem e fé. “Ao completar 44 anos, o Estado reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o bem-estar de sua gente. Que os “Céus de Rondônia” continuem iluminando o caminho de um povo que nunca deixou de acreditar”, salientou.
LINHA DO TEMPO RESUMIDA
• 1907–1912 – Construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
• 1943 – Criação do Território Federal do Guaporé
• 1956 – Território passa a se chamar Rondônia
• 1960–1970 – Explosão migratória e colonização agrícola
• 1981 – Transformação em Estado (Lei Complementar 41)
• 1982 – Posse do primeiro governador (Jorge Teixeira)
• 2015 – Inauguração do Palácio Rio Madeira
• 2026 – 44 anos de Rondônia
