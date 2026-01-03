Réveillon em Rolim de Moura reúne grande público e valoriza atrações locais

Publicada em 03/01/2026 às 08h21
O Réveillon 2026 em Rolim de Moura foi um grande sucesso, marcado por expressiva participação popular, organização e valorização da cultura local. A festa da virada foi promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ), e reuniu centenas de pessoas na Praça Durvalino de Oliveira, principal ponto das comemorações na cidade.
O diferencial da programação deste ano foi a opção por atrações locais, que garantiram animação, diversidade musical e prestígio aos artistas do próprio município e da região. Em Rolim de Moura, o público acompanhou os shows das bandas Lado B e Dancae, além da apresentação da dupla Geisy & Noronha, que comandaram a festa até a chegada de 2026. A virada do ano foi marcada por um show pirotécnico, que emocionou os presentes e reforçou o clima de celebração.
Além da sede do município, a Prefeitura também levou a festa da virada para o distrito Nova Estrela. O Réveillon no distrito aconteceu na Praça Hermenegildo Ferreira Costa, com shows da banda Absolutos do Forró e da cantora Silmara Schraiber, reunindo moradores e visitantes em uma noite de confraternização e alegria.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!