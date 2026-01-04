PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra instabilidade neste domingo (4)

Publicada em 04/01/2026 às 09h20
A previsão do tempo para este domingo (4) indica variação nas condições do tempo em toda a região Norte, com chuva intensa em alguns estados e tempo firme em outros.
No Acre, em Rondônia e no Tocantins, a previsão é de chuva com intensidade ao longo de todo o dia, acompanhada por períodos de muitas nuvens.
No Amazonas, precipitações isoladas com trovoadas atingem municípios do sul do estado, como Novo Aripuanã, Tapauá e Manicoré.
Em Roraima, a expectativa é de tempo claro com poucas nuvens durante o dia.
Já no Amapá, o céu fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, principalmente na região litorânea, afetando municípios como Oiapoque e Calçoene.
No Pará, o tempo permanece claro na faixa litorânea, enquanto no sul e sudoeste do estado, municípios como São Félix do Xingu, Altamira e Tucumã devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Belém. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
