PREVISÃO DO TEMPO: Norte entra em alerta para chuvas intensas neste sábado (3)

Publicada em 03/01/2026 às 08h10
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em estados da região Norte neste sábado (3). O aviso vale para Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins.
No Acre e em Rondônia, a previsão é de chuva com intensidade ao longo de todo o dia, com risco de volumes elevados e trovoadas isoladas.
No Amazonas, as precipitações mais intensas se concentram em municípios do Sul do estado, como Manicoré, Novo Aripuanã e Tapauá, onde o tempo segue instável durante grande parte do dia.
No Pará, pode chover em áreas do Sul e do Sudoeste paraense, atingindo municípios como São Félix do Xingu, Altamira e Aveiro.
Em Tocantins, as chuvas mais intensas atingem municípios das regiões Leste e Centro-Norte do estado, com destaque para Mateiros, Crixás do Tocantins e Colmeia.
No Amapá, a chuva atinge principalmente a região litorânea, afetando municípios como Calçoene, Oiapoque e Amapá.
Já em Roraima, o tempo permanece mais estável, com céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia e sem previsão de chuva significativa.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Belém e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
