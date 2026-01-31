Prefeitura organiza creches e Escola Simone com novos espaços recreativos e a aquisição de brinquedos pedagógicos

Publicada em 31/01/2026 às 08h44
Aqui, brincar é coisa séria. E é sinônimo de futuro. Na educação infantil, cada detalhe importa. Brincar é a forma mais genuína de aprender, de se expressar, de descobrir o mundo e de se desenvolver por inteiro. Por isso, nada é feito por acaso, cada ação é intencional, pensada com cuidado, responsabilidade e afeto.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está preparando as creches e a Escola Simone com novos espaços recreativos e a aquisição de brinquedos pedagógicos, ambientes que estimulam a curiosidade, fortalecem o aprendizado e respeitam o tempo e a essência de cada criança.
E esse cuidado não para por aqui. Em breve, essa ação se estenderá a todas as escolas municipais. A Prefeitura de Espigão D’Oeste segue investindo com seriedade, sensibilidade e compromisso, porque cuidar da infância é construir, hoje, o futuro do nosso município.
