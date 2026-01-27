Prefeitura oirienta população sobre descarte correto de resíduos sólidos
Por Assessoria
Publicada em 27/01/2026 às 08h36
Nos acompanhe pelo Google News

Você já parou para pensar que uma pequena atitude sua pode transformar a cidade inteira? Quando você descarta um pneu no lugar certo, separa o lixo reciclável ou respeita os dias da coleta, você não está apenas jogando lixo fora. Você está cuidando da sua rua, do seu bairro, da sua família e de quem vive ao seu redor.

Em Espigão D’Oeste, cada resíduo tem o seu destino correto.

Pneus, galhos, entulhos e volumes maiores devem ir para o Ecoponto Municipal.

Recicláveis como papel, plástico, vidro e metal precisam ser separados e colocados para a coleta seletiva.

O lixo comum deve seguir a coleta regular, sempre bem acondicionado.

E nos espaços públicos, como o cemitério, o descarte correto ajuda a manter respeito, organização e cuidado.

Nada disso é distante ou complicado. É simples, é possível e faz toda a diferença. Quando você faz a sua parte, a cidade responde com mais saúde, mais limpeza e mais qualidade de vida.

Estamos juntos nessa. Cuidar de Espigão é cuidar de você.

Prefeitura de Espigão D’Oeste e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Geral ESPIGÃO DO OESTE
Imprimir imprimir