Prefeitura oirienta população sobre descarte correto de resíduos sólidos

Publicada em 27/01/2026 às 08h36
Você já parou para pensar que uma pequena atitude sua pode transformar a cidade inteira? Quando você descarta um pneu no lugar certo, separa o lixo reciclável ou respeita os dias da coleta, você não está apenas jogando lixo fora. Você está cuidando da sua rua, do seu bairro, da sua família e de quem vive ao seu redor.
Em Espigão D’Oeste, cada resíduo tem o seu destino correto.
Pneus, galhos, entulhos e volumes maiores devem ir para o Ecoponto Municipal.
Recicláveis como papel, plástico, vidro e metal precisam ser separados e colocados para a coleta seletiva.
O lixo comum deve seguir a coleta regular, sempre bem acondicionado.
E nos espaços públicos, como o cemitério, o descarte correto ajuda a manter respeito, organização e cuidado.
Nada disso é distante ou complicado. É simples, é possível e faz toda a diferença. Quando você faz a sua parte, a cidade responde com mais saúde, mais limpeza e mais qualidade de vida.
Estamos juntos nessa. Cuidar de Espigão é cuidar de você.
Prefeitura de Espigão D’Oeste e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
