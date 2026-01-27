Prefeitura inaugura Central de Monitoramento, com novas câmeras instaladas por meio do Projeto Cidades Inteligentes

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/01/2026 às 08h43
A Prefeitura de Ariquemes já inaugurou a Central de Monitoramento, e as novas câmeras instaladas por meio do Projeto Cidades Inteligentes já estão em pleno funcionamento.
A iniciativa amplia a segurança, garante mais agilidade no atendimento e reforça o cuidado com a nossa população, utilizando tecnologia a serviço do bem-estar de todos.
Ariquemes avança com inovação, responsabilidade e mais proteção para a cidade.
