Prefeitura disponibiliza Implanon gratuitamente; método anticoncepcional dura três anos

Publicada em 22/01/2026 às 14h28
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza de forma gratuita a inserção do Implanon, anticoncepcional com até três anos de duração e eficácia de mais de 99%.
O Implanon pode ser utilizado por mulheres com idade entre 14 e 49 anos. Para ter acesso ao método contraceptivo, é necessário se dirigir à Unidade Básica de Saúde mais próxima, comunicar a equipe de atendimento sobre o interesse na utilização do Implanon e seguir as instruções repassadas pelos profissionais.
O prefeito Jeverson Lima explicou que as mulheres interessadas neste método de contracepção devem ir até uma UBS e entrarem no sistema de agendamento, pois os implantes são adquiridos conforme a demanda de pacientes. A secretária de saúde, Jaíne Barboza, ressaltou que existem algumas regras para a ordem de inserção. “É importante lembrar que adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social têm prioridade na ordem de aplicação, mas todas que procurarem o sistema de saúde serão atendidas”, destacou.
