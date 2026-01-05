Prefeitura de Vilhena fecha o ano de 2025 com pesados investimentos na Educação

Publicada em 05/01/2026 às 15h15
Escola Municipal Gorete Domingos recebeu um investimento de R$ 1.956.340,62 para reforma.
A Prefeitura de Vilhena nos últimos três anos realiza pesados investimentos na Educação por meio de convênios celebrados com o Governo de Rondônia. Os investimentos tem como foco melhorar a infraestrutura das escolas municipais por meio de reformas, ampliação e construção de novas unidades e ambientes escolares. O objetivo dessa ação administrativa é requalificar os prédios da rede pública municipal de ensino visando oferecer melhores ambientes físicos para comunidade escolar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
A Escola Municipal Gorete Domingos recebeu um investimento de R$ 1.956.340,62 para construção de oito sala de aula e um bloco sanitário. Já Escola Municipal Bianca e Leonardo Matos Bezerra, recebeu investimento de R$ 1.052.151,09 para construção de cinco salas de aula, cozinha e refeitório. A Escola Municipal Ensina-me a Viver recebeu R$ 406.200,43 para construção de novos blocos sanitários. Por sua vez, a Escola Municipal Maria Padina recebeu R$ 500.000,00 para construção de alambrado, banheiros e vestiários.
A Escola Municipal Luiz Eduardo Silva Rover recebeu investimentos na ordem de R$ 204.049,19 para construção de Quadra de Areia para servir de prática esportiva das mais diversas modalidades. A Escola Municipal Progresso, recebeu investimento na ordem de R$ 1.665.795,83 para construção de uma quadra poliesportiva. Tais investimentos para oferecer espaços de prática esportivas são cruciais para proporcionar o desenvolvimento integral dos alunos e combater o sedentarismo.
Vale lembrar que a atual gestão da Prefeitura de Vilhena encontrou, em janeiro de 2023, escolas precisando de reforma e ampliação, um cenário nada animador para a Educação no âmbito municipal do referido município, que foi modificado com o modelo atual de gestão administrativa pautado na eficiência e na austeridade dos recursos públicos municipais.
Foto: Alexandre Almeida
