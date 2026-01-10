Publicada em 10/01/2026 às 11h13
Na última semana, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realizou múltiplas ações da Operação Inverno Amazônico em diversos pontos da zona rural do município.
Entre os serviços executados, está a substituição de uma ponte de madeira por tubos de concreto no Km 20 da Linha 619, a troca de tubo Armco e instalação de manilhas para maior vazão do fluxo de águas no travessão que liga a Linha 632 à 634, recuperação de trechos no travessão que liga a Linha 630 à 632, reparos na cabeceira da ponte localizada no Km 72 da Linha 628, entre outros.
O prefeito Jeverson Lima explicou que a Operação Inverno Amazônico tem como objetivo fazer os reparos necessários de forma imediata, a fim de que o tráfego nas estradas rurais e também no perímetro urbano não fique prejudicado durante a época das águas. “As equipes da Seminsp monitoram a situação das linhas e trabalham com recursos e maquinários próprios da Prefeitura, garantindo agilidade na resolução dos problemas”, destacou.
A população também pode comunicar a existência de trechos danificados através do telefone/Whatsapp 69 9367-3088.
