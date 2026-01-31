Prefeitura de Jaru efetua pagamento de salários referentes ao mês de janeiro
Por Assessoria
Publicada em 31/01/2026 às 08h50
A Prefeitura de Jaru realizou nesta sexta-feira (30) o pagamento dos salários de todos os servidores municipais.

A soma dos vencimentos referentes ao mês de janeiro chega a quase R$ 11 milhões.

O prefeito Jeverson Lima ressaltou que o compromisso com a pontualidade no pagamento dos servidores é uma marca da gestão. “Eu e o prefeito Grécio Benedito fazemos questão de reconhecer o esforço e o trabalho feito por quem mantém a administração pública em pleno funcionamento”, explicou.

