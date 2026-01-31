VISTORIA OBRIGATÓRIA

Ônibus que prestam serviço de transporte de alunos para a Prefeitura de Ji-Paraná começaram a ser vistoriados

De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, a vistoria obrigatória teve início na semana passada e, até ontem (30), passaram pela fiscalização 50 dos 56 veículos que formam a frota escolar