Judiciário de Rondônia volta ao expediente normal nesta quarta-feira (7)

Publicada em 05/01/2026 às 15h55
O recesso de fim de ano do Poder Judiciário de Rondônia termina nesta terça-feira, e, a partir de quarta-feira, dia 7 de janeiro, o expediente voltará ao normal nos fóruns, edifício-sede e demais unidades do Judiciário, ou seja, das 7h às 14h.
Prazos continuam suspensos
Conforme a resolução n. 032/2016, que dispõe sobre recesso forense, entre os dias 7 e 20 de janeiro, o expediente do Poder Judiciário de Rondônia volta ao horário normal, continuando, no entanto, suspensos: a contagem dos prazos processuais, a realização de audiências e as sessões de julgamento.
