Jean Mendonça destaca compromisso com desenvolvimento no aniversário de Rondônia

Publicada em 04/01/2026 às 09h40
A celebração do aniversário de Rondônia foi associada, pelo deputado estadual Jean Mendonça, à trajetória das famílias que escolheram o estado como lugar para construir suas vidas. Segundo o parlamentar, a data simboliza a coragem de quem chegou ao território rondoniense para plantar projetos pessoais e coletivos, consolidando uma história marcada por desafios e superações.
Na avaliação apresentada, o processo de formação do estado está diretamente ligado à atuação dos pioneiros, descritos como fundamentais para a ocupação e o desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo, foi ressaltado que as novas gerações assumem o papel de dar continuidade a esse percurso histórico, mantendo vivos os valores construídos ao longo do tempo.
Jean Mendonça também manifestou, em discurso indireto, orgulho por sua ligação com Rondônia e reafirmou que o exercício do mandato tem sido direcionado ao objetivo de assegurar a continuidade do crescimento estadual. A atuação parlamentar, conforme indicado, está alinhada à perspectiva de fortalecer políticas que acompanhem a evolução econômica e social do estado.
