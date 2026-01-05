Escritor jaruense Elias Gonçalves disponibiliza fotos antigas raras de Jaru

Por jarunoticia.com

Publicada em 05/01/2026 às 15h46

Autor de cinco livros e com a sexta obra já concluída, o escritor jaruense Elias Gonçalves informou à imprensa que está disponibilizando mais de 200 fotos antigas de Jaru e de localidades que à época dos registros – como nas décadas de 1970 e 1980 – pertenciam ao hoje município, mas que, posteriormente, foram emancipadas.

Os registros estão sendo divulgados em uma página pessoal de Elias Gonçalves na internet, que aliás, apresenta uma série de publicações sobre a história de Jaru. Segundo o escritor, a publicação das imagens apresentadas na mais recente publicação do blog https://eliasgoncalvespereira.blogspot.com/ só foi possível graças ao apoio do também escritor e professor Teófilo Lourenço de Lima, autor do mais importante livro da história do local posteriormente abrangido pelo município: Do Monte Nebo a Jaru: Um Passado a Ser Conhecido.

Teófilo repassou a Elias Gonçalves todo o seu acervo: são registros fotográficos dos anos 1970 em diante, bem como documentos, objetos, além de peças históricas da época dos seringais e em momentos decisivos da história na região central de Rondônia. Segundo Elias, as imagens foram publicadas com as legendas originais, o que garante o devido entendimento do momento histórico a que se referem.

Conforme apurado, o material conta com objetos, documentos e fotos relacionados ao espaço territorial hoje abrangido por Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Machadinho D’ Oeste, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Ji-Paraná, entre outros locais. Segundo Elias, a farta quantidade de registros históricos deveria ser abrigada em um museu e, ao lado do professor Teófilo Lourenço de Lima, vai lutar para que o município tenha um local do gênero, uma vez que os ambos comungam dos mesmos ideais, especialmente no que tange à preservação da história regional e à disponibilização de materiais e objetos para que o público possa apreciar as próprias origens.

Entre as imagens divulgadas pelo escritor jaruense estão registros até então inéditos de pontos marcantes em vários bairros de Jaru na década de 1980, fotos da antiga prefeitura que foi queimada em 23 de dezembro do ano 2000, a presença do padre Adolpho Rohl na região, entre muitos outros.

O blog do escritor e historiador Elias Gonçalves conta atualmente com 95 publicações, sendo 93 delas relacionadas a fatos locais. São textos sobre a história das escolas públicas e particulares, da política desde a gestão do primeiro administrador do então distrito de Jaru, Sandoval de Araújo Dantas à administração João Gonçalves Junior, além da história da história do poder legislativo local, tema de seu próximo livro. Confira as principais imagens pelos links:

Fotos Antigas – Parte 01: Clique aqui

Fotos Antigas – Parte 02: Clique aqui

Fotos Antigas – Parte 03: Clique aqui

Fotos Antigas – Parte 04: Clique aqui

Fotos Antigas – Parte 05: Clique Aqui Fonte: Assessoria Fotos: Teófilo Lourenço de Lima