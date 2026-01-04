Deputado Luizinho Goebel saúda Rondônia pelos 44 anos de instalação do Estado, celebrados em 4 de janeiro

Publicada em 04/01/2026 às 09h30
O Estado de Rondônia celebra, no dia 4 de janeiro, 44 anos de instalação, marco que simboliza a consolidação política, social e econômica da unidade federativa. A data é lembrada por autoridades, lideranças e pela população rondoniense, que reconhecem a trajetória construída desde o período em que a região ainda era território federal.
Em alusão ao aniversário do estado, o deputado estadual Luizinho Goebel destacou a importância da data e prestou homenagem ao povo de Rondônia, responsável por transformar desafios históricos em conquistas ao longo das últimas décadas.
Desde sua instalação como estado, Rondônia passou por profundas transformações impulsionadas pelo trabalho de pioneiros, agricultores, servidores públicos, empreendedores e famílias que ajudaram a estruturar cidades, fortalecer a economia e consolidar a identidade rondoniense.
Com forte vocação produtiva, Rondônia se destaca nacionalmente em diversos setores, como a produção de café de qualidade, a piscicultura, com protagonismo na criação de tambaqui, além de avanços em indicadores econômicos e administrativos.
Ao longo dos anos, o estado alcançou reconhecimento em áreas estratégicas, incluindo:
Destaque nacional na produção cafeeira
Crescimento da aquicultura, com liderança na produção de tambaqui
Redução nos índices de desemprego
Conquista do Selo Diamante em Transparência Pública
Esses resultados refletem políticas públicas, investimentos e o esforço coletivo da população.
Políticas públicas e garantia de direitos
Rondônia também avançou na ampliação de políticas públicas voltadas à assistência social, educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, fortalecendo a garantia de direitos básicos e a melhoria da qualidade de vida da população.
Programas estaduais e ações integradas ao longo das últimas décadas contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico e para a interiorização dos serviços públicos.
Homenagem do deputado Luizinho Goebel
Ao saudar Rondônia pelos seus 44 anos, o deputado Luizinho Goebel ressaltou a relevância da data como um momento de reflexão sobre a trajetória do estado e de reconhecimento ao esforço do povo rondoniense, que segue contribuindo para o crescimento e fortalecimento da região.
Celebrar o aniversário de instalação de Rondônia representa valorizar cada cidadão que participa da construção diária do estado. O dia 4 de janeiro marca não apenas a história institucional, mas também a continuidade de um projeto coletivo de desenvolvimento, superação e progresso.
Rondônia chega aos seus 44 anos reafirmando sua importância no cenário nacional e regional, com perspectivas de novos avanços para o futuro.
