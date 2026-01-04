Deputado Alex Redano celebra data de instalação e reforça compromisso com desenvolvimento de Rondônia

Publicada em 04/01/2026 às 09h50
O aniversário que marca a instalação de Rondônia, celebrado em 4 de janeiro, foi lembrado como um momento de reconhecimento das conquistas acumuladas ao longo da história e de reafirmação do compromisso com o futuro do estado. A data foi tratada como um marco simbólico para destacar avanços institucionais, sociais e econômicos construídos de forma contínua.
Na avaliação do deputado estadual Alex Redano, o desenvolvimento de Rondônia foi sustentado pelo esforço coletivo e pela participação ativa de seus municípios. Cada território foi apontado como parte essencial de um processo de consolidação que envolveu trabalho, integração regional e responsabilidade na condução das políticas públicas.
A trajetória estadual foi descrita como resultado da valorização das riquezas naturais, da produção no campo e da preservação cultural, elementos que, segundo o parlamentar, moldaram a identidade rondoniense. O respeito às origens e à diversidade social foi citado como fator permanente na construção de um modelo de crescimento equilibrado.
Ao final, foi registrada uma homenagem aos 52 municípios e à população que contribui diariamente para o desenvolvimento de Rondônia, com a renovação do compromisso institucional de seguir atuando por um estado mais justo, estruturado e com oportunidades distribuídas de forma ampla.
