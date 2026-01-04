Deputado Alan Queiroz destina R$ 500 mil para reforçar compra de medicamentos em Monte Negro

Publicada em 04/01/2026 às 09h50
O atendimento na rede pública de saúde de Monte Negro passou a contar com reforço financeiro destinado à aquisição de medicamentos, após a liberação de R$ 500 mil para o município. O recurso amplia o abastecimento da rede e busca garantir melhores condições de atendimento à população que depende do sistema público.
A destinação foi realizada por meio do mandato do deputado estadual Alan Queiroz e teve como base uma solicitação apresentada pelo vereador Thonatan Libarde. A iniciativa foi direcionada especificamente para a compra de medicamentos, com foco na manutenção dos estoques e na regularidade do fornecimento aos usuários do serviço de saúde.
Com o aporte, a estrutura municipal de saúde teve fortalecimento direto em uma área considerada essencial, especialmente para o atendimento contínuo de pacientes que necessitam de medicação de forma recorrente. O investimento permite maior previsibilidade no abastecimento e contribui para a melhoria das condições de cuidado oferecidas à população local.
A ação integra o conjunto de destinações do mandato voltadas à área da saúde pública no interior do estado, com foco em atender demandas apresentadas por representantes municipais e direcionar recursos para necessidades identificadas na ponta do sistema.
