Confira a lista de aprovados na Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Por Assessoria
Publicada em 03/01/2026 às 11h26
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a lista dos aprovados no Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. O programa representa uma importante oportunidade de formação especializada para profissionais da área da saúde, fortalecendo a qualificação dos serviços oferecidos no município.

As vagas contemplam profissionais das áreas de:

• Educação Física

• Enfermagem

• Fisioterapia

• Nutrição

• Odontologia

• Serviço Social

• Psicologia

A Prefeitura parabeniza todos os aprovados e reforça que a iniciativa contribui para o fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo atendimento ainda mais qualificado à população.

A lista completa dos classificados está disponível no link: https://pimentabueno.ro.gov.br/.../LISTA_DE_APROVADOS...

