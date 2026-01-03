Confira a lista de aprovados na Residência Multiprofissional em Saúde da Família

Publicada em 03/01/2026 às 11h26
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a lista dos aprovados no Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. O programa representa uma importante oportunidade de formação especializada para profissionais da área da saúde, fortalecendo a qualificação dos serviços oferecidos no município.
As vagas contemplam profissionais das áreas de:
• Educação Física
• Enfermagem
• Fisioterapia
• Nutrição
• Odontologia
• Serviço Social
• Psicologia
A Prefeitura parabeniza todos os aprovados e reforça que a iniciativa contribui para o fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo atendimento ainda mais qualificado à população.
A lista completa dos classificados está disponível no link: https://pimentabueno.ro.gov.br/.../LISTA_DE_APROVADOS...
